Надя Дорофеева ответила на хейт по поводу своей новой песни

Артистка и киевский ресторатор Михаил Кацурин спели о своей любви.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева ответила на хейт по поводу ее новой песни с Михаилом Кацуриным. В своем Instagram артистка опубликовала совместное фото с возлюбленным и несколько комментариев к их общему треку

В частности, звезда сцены отметила, что их дуэтная песня Щоб не було занимает первое место в ITunes и трендах YouTube, первое место в подборке самых популярных новинок Spotify и второе место в топ-чартах Apple Music.

"Спасибо вам, вы топ", — подписала фото знаменитость.

"Я думала, что совести совсем нет. Спасибо, теперь понятно, что немного есть, по вашим словам", "А зачем ему шапка в доме, там холодно или он лысины стесняется", — комментировали трек Нади Дорофеевой и ее возлюбленного пользователи Сети.

[ + – ] Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

Об отношениях пары стало известно летом 2022, хотя до официального подтверждения знаменитостей несколько месяцев подозревали в романе в Сети. Еще в марте этого года Надю Дорофееву и Михаила Кацурина заметили за объятиями в Барселоне.

Между тем, бывший муж певицы Владимир Дантес строит отношения с Дашей Кацуриной — экс-женой нового бойфренда Дорофеевой.

Напомним, Надя Дорофеева и Михаил Кацурин выпустили общую песню об их любви.

Также Фокус писал о новой причине развода с Надей Дорофеевой от Дантеса.