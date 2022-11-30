"Я слишком много живу для своей жены". Дантес назвал новую причину развода с Дорофеевой

В марте 2022 украинские звезды объявили о разрыве своего брака.

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34-летний украинский певец Владимир Дантес назвал новую причину развода с Надей Дорофеевой.

В своем новом интервью музыкант признался, что они с бывшей возлюбленной разъехались еще в начале февраля 2022, когда поняли, что больше не любят друг друга.

"Тогда я ответил, что мы реально не любим друг друга. И тогда ты принимаешь решение: "Давай, наверное, жить отдельно". И мы думали месяц, типа дать время, но началась полномасштабная война, потом еще что-то", — признался Дантес.

Кроме этого, украинский музыкант отметил, что в предыдущем браке начал осознавать, что живет не для себя, а для жены.

"В какой-то момент я начал понимать, что мне нужно пожить для себя. Мне казалось, что я слишком много живу для своей жены, и нужно заняться собой", — отметил артист из Харькова.

[ + – ] Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

Причиной расставания Дантес (Владимир Гудков — настоящее имя и фамилия певца) также назвал то, что они были разными людьми.

"Мы росли вместе – мне было 23, а ей 21, когда мы познакомились. Сейчас мне 34. Сколько лет мы вместе? Мы были просто разными. Да, там есть и другие проблемы, о которых я точно не буду рассказывать… Но это на совести уже не моей. И не мне это рассказывать", — признался экс-возлюбленный Дорофеевой.

Сейчас певец встречается с киевской ресторатором Дашей Кацуриной. Однако пока он не готов публично говорить о своем новом романе, поскольку "много говорил" об отношениях раньше.

"Мы все были близкими друзьями, мы все дружили. Она была между нами всеми, потому что мы реально все четверо классные", — добавил музыкант.

Напомним, Владимир Дантес прокомментировал новый роман Нади Дорофеевой.

Также Фокус писал об откровении Владимира Дантеса о его отношениях с бывшей лучшей подругой.