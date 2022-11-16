"Суперотношения". Владимир Дантес откровенно рассказал о романе с Дашей Кацуриной

В частности, музыкант назвал возлюбленную невероятной женщиной.

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34-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес впервые рассказал о романе с Дашей Кацуриной.

Бывший муж Нади Дорофеевой признался, что счастлив в новых отношениях и считает избранницу подарком судьбы.

"У нас классные отношения. Суперотношения. Но я пока не хочу об этом говорить как-то откровенно. Она невероятная женщина и я рад, что она есть в моей жизни", — отметил музыкант.

По словам Дантеса, он не хочет выносить на публику детали своего нового романа, так как имел плохой опыт, когда все личное становилось публичным.

Также певец рассказал о детях Даши Кацуриной, которые почти все время проводят в Варшаве, ведь там старшая дочь ресторатора Саша пошла в первый класс.

"Когда просыпаешься, а они тебя обнимают. Ну, это ведь не твои дети. Я очень их люблю, но я не позволяю себе полностью отдаться им эмоционально", — признался Дантес.

Об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной стало известно летом 2022 после того, как в марте они объявили о своих разводах.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина с детьми Фото: Instagram

Напомним, Дантес показал рутину с Дашей Кацуриной и ее детьми.

Также Фокус писал о реакции Владимира Дантеса на новый роман его бывшей супруги Нади Дорофеевой.