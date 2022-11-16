"Суперотношения". Владимир Дантес откровенно рассказал о романе с Дашей Кацуриной
В частности, музыкант назвал возлюбленную невероятной женщиной.
34-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес впервые рассказал о романе с Дашей Кацуриной.
Бывший муж Нади Дорофеевой признался, что счастлив в новых отношениях и считает избранницу подарком судьбы.
"У нас классные отношения. Суперотношения. Но я пока не хочу об этом говорить как-то откровенно. Она невероятная женщина и я рад, что она есть в моей жизни", — отметил музыкант.
По словам Дантеса, он не хочет выносить на публику детали своего нового романа, так как имел плохой опыт, когда все личное становилось публичным.
Также певец рассказал о детях Даши Кацуриной, которые почти все время проводят в Варшаве, ведь там старшая дочь ресторатора Саша пошла в первый класс.
"Когда просыпаешься, а они тебя обнимают. Ну, это ведь не твои дети. Я очень их люблю, но я не позволяю себе полностью отдаться им эмоционально", — признался Дантес.
Об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной стало известно летом 2022 после того, как в марте они объявили о своих разводах.
Напомним, Дантес показал рутину с Дашей Кацуриной и ее детьми.
Также Фокус писал о реакции Владимира Дантеса на новый роман его бывшей супруги Нади Дорофеевой.