Владимир Дантес показал рутину с Дашей Кацуриной и ее детьми (фото)

В настоящее время певец находится в Польше с благотворительными выступлениями.

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34-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес показал рутину с Дашей Кацуриной и ее детьми. Снимками бывший супруг Нади Дорофеевой поделился в своих Instagram-сторис.

Дантес (настоящая фамилия певца — Гудков) поделился снимком, на котором его новая возлюбленная, киевская ресторатор и дизайнер Даша Кацурина еще спит, а возле нее на кровати сидит ее младший сын Иван.

[ + – ] Даша Кацурина с сыном Иваном

В свою очередь Даша показала утро сына от Михаила Кацурина и его завтрак.

"Утро Ивана", — подписала стори блогер.

[ + – ] Сын Даши Кацуриной

Кроме Ивана, Даша Кацурина воспитывает старшую дочь Александру, которая в сентябре 2022 пошла в первый класс в варшавской школе. Блогер приняла решение перевезти детей в столицу Польши, а сама пытается вести жизнь на две страны, часто посещая Киев.

Об отношениях Даши Кацуриной и Владимира Дантеса стало известно летом 2022. До этого пару долго подозревали в романе в Сети, ведь после разводов они много времени проводили вместе и делились пикантными фото и видео со своими подписчиками.

По словам мамы двоих, после расставания с Михаилом Кацуриным она нашла понимание и поддержку в лице своего лучшего друга Дантеса. Таким образом между знаменитостями начались романтические отношения.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурин с детьми

Напомним, Даша Кацурина раскрыла собственные причины развода с Михаилом Кацуриным.

Также Фокус писал о благотворительной коллекции от Владимира Дантеса, посвященной беженцам.