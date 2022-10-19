Владимир Дантес представил коллекцию, посвященную беженцам (фото)
Часть прибыли с продаж линейки передадут на восстановление домов в Харьковской области.
Украинский певец и блогер Владимир Дантес в коллаборации с брендом Кeepstyle представил капсулу, посвященную украинским беженцам. Об этом сообщили на Instagram-страницах создателей благотворительной коллекции.
Капсула получила название "Not a refugee" — как одноименная песня Дантеса, которую он недавно представил. Певец и Кeepstyle планируют таким образом поддержать всех, кто вынужденно покинул свои дома после 24 февраля 2022.
В частности, в коллекцию вошла базовая одежда — футболки и худи.
"Это вещи, которые 24 февраля мы взяли на 2-3 дня и провели в них первые месяцы войны", — отмечают Дантес и основательница бренда.
Также модели благотворительной линейки украшены принтами "Haven't been home for __ days", где можно дописать количество дней, проведенных вдали от дома, и "Coming back soon" (скоро вернусь).
Как сообщается, часть прибыли от продажи вещей из коллекции команда передаст добровольческому строительному батальону "Добробат". Представители организации занимаются восстановлением разрушенных домов в Харьковской области. А, как известно, и Владимир Дантес и основательница бренда Лера Куткова родом из Харькова.
Напомним, Владимир Дантес познакомил свою новую девушку Дашу Кацурину с мамой.
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