Володимир Дантес представив колекцію, присвячену біженцям (фото)
Частину прибутку з продажів лінійки передадуть на відновлення будинків на Харківщині.
Український співак та блогер Володимир Дантес у колаборації з брендом Кeepstyle представив капсулу, присвячену українським біженцям. Про це повідомили на Instagram-сторінках організаторів благодійної колекції.
Капсула отримала назву "Not a refugee" — як однойменна пісня Дантеса, яку він нещодавно представив. Співак та Кeepstyle планують таким чином підтримати всіх, хто вимушено покинув свої домівки після 24 лютого 2022.
Зокрема до колекції увійшов базовий одяг — футболки та худі.
"Це речі, які 24 лютого ми взяли на 2-3 дні та провели в них перші місяці війни", — зазначають Дантес та засновниця бренду.
Також моделі благодійної лінійки прикрашені принтами "Haven’t been home for __ days", де можна дописати кількість днів, проведених далеко від дому, та "Coming back soon" (скоро повернусь).
Як повідомляється, частину прибутку від продажу речей з колекції команда передасть добровольчому будівельному батальйону "Добробат". Представники організації займаються відновленням зруйнованих будинків на Харківщині. А, як відомо, і Володимир Дантес і засновниця бренду Лєра Куткова родом з Харкова.
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