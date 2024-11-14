"Феноменальний акт щедрості": музей отримав подарунок вартістю понад мільярд доларів

Колекція стародавньої китайської кераміки стала найбільш дорогим подарунком в історії англійських музеїв.

Фонд сера Персіваля Девіда подарував Британському музею колекцію китайської кераміки, датованої III-XX століттям. В неї входить більш як 1700 предметів. Колекція знаходилась у тимчасовому користуванні музею з 2009 року, але цьогоріч було прийнято рішення про повну передачу експонатів. Про це повідомив The Guardian.

"Це найбільший подарунок Британському музею за всю його довгу історію. Це справжній вотум довіри до нашого майбутнього, і він надійшов у дуже важливий для нас момент, коли ми розпочинаємо найбільш значну культурну реконструкцію музею, яку ми коли-небудь проводили", — заявив голова музею Джордж Осборн.

Китайська кераміка - фляга з квітками та птахами Фото: britishmuseum.org

Найціннішими предметами у колекції вважають "вази Давида" 1351 року, відкриття яких стало революцією у датуванні синьо-білої кераміки. Сюди також входить фарфор Жу Яо, який був виготовлений для двору династії Сун в 1086 році та "куряча чашка", яку використовували для подачі вина імператору Ченхуа в XV столітті.

Китайська кераміка - чаша з курками Фото: britishmuseum.org

Кріс Браянт, міністр з питань креативних індустрій, мистецтв і туризму Британії, також не приховав радості: "Я безмежно вдячний за цей феноменальний акт щедрості і дуже сподіваюся, що він стане прикладом для інших". Загальний осяг колекції китайської кераміки в Британському музеї — 10 тис. експонатів. У статті наголосили, що це найбільша колекція за межами китайськомовного світу.

Китайська кераміка - підставка для посуду Фото: britishmuseum.org

Раніше ми розповідали, що Британському музею передали рідкісний золотий браслет, який випадково знайшов 12-річний хлопчик на прогулянці. Браслет був датований I століття н. е. та належав до давньоримської епохи.