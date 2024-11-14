"Феноменальный акт щедрости": музей получил подарок стоимостью более миллиарда долларов

Коллекция древней китайской керамики стала самым дорогим подарком в истории английских музеев.

Фонд сэра Персиваля Дэвида подарил Британскому музею коллекцию китайской керамики, датированной III-XX веком. В нее входит более 1700 предметов. Коллекция находилась во временном пользовании музея с 2009 года, но в этом году было принято решение о полной передаче экспонатов. Об этом сообщил The Guardian.

"Это самый большой подарок Британскому музею за всю его долгую историю. Это настоящий вотум доверия к нашему будущему, и он поступил в очень важный для нас момент, когда мы начинаем самую значительную культурную реконструкцию музея, которую мы когда-либо проводили", — заявил глава музея Джордж Осборн.

Китайская керамика — фляга с цветками и птицами Фото: britishmuseum.org

Самыми ценными предметами в коллекции считают "вазы Давида" 1351 года, открытие которых стало революцией в датировке сине-белой керамики. Сюда также входит фарфор Жу Яо, который был изготовлен для двора династии Сун в 1086 году и "куриная чашка", которую использовали для подачи вина императору Ченхуа в XV веке.

Китайская керамика — чаша с курицами Фото: britishmuseum.org

Крис Брайант, министр по вопросам креативных индустрий, искусств и туризма Британии, также не скрыл радости: "Я бесконечно благодарен за этот феноменальный акт щедрости и очень надеюсь, что он станет примером для других". Общий объем коллекции китайской керамики в Британском музее — 10 тыс. экспонатов. В статье подчеркнули, что это самая большая коллекция за пределами китайскоязычного мира.

Китайская керамика — подставка для посуды Фото: britishmuseum.org

Ранее мы рассказывали, что Британскому музею передали редкий золотой браслет, который случайно нашел 12-летний мальчик на прогулке. Браслет был датирован I веком н. э. и принадлежал к древнеримской эпохе.