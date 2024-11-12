"Відіграють ключову роль": топ благодійників, що найбільше допомагають військовим медикам та прифронтовим лікарням

У звʼязку із фокусом на потреби військових, інші напрямки благодійної діяльності потребують більше зусиль для збору коштів. Про це йдеться у огляді фондів "Рятувати життя: чому підтримка медиків, які працюють і на фронті, і в тилу, важлива", передають "Факти".

"Підтримка медиків, які працюють і на фронті, і в тилу, є не менш важливою. Прифронтові медичні заклади також відіграють ключову роль, забезпечуючи необхідну допомогу пораненим. А підтримка медичних підрозділів, які працюють у зоні бойових дій, є надзвичайно важливою для збереження життів і надання необхідної допомоги пораненим військовим. Військові лікарі своєю чергою потребують сучасних медичних засобів, тактичного обладнання та витратних матеріалів для ефективного порятунку життя та лікування поранених.

"Ми розповімо про фонди, які підтримують медиків в тилу та на фронті", — зазначають автори.

Вони виділили чотири фонди, що сфокусували свою діяльність саме на підтримці медиків. Це — заснований у 2014 році групою українців у США та кількома волонтерськими ініціативами в Україні Благодійний фонд "Лелека-Україна", Медичний батальйон "Госпітальєри", який у 2014 році створила 18-річна медикиня-доброволиця Яна Зінкевич, заснований у 2012 році родиною Єрмолаєвих Благодійний фонд Kiddo та Благодійний фонд Дениса Парамонова, заснований у липні 2020 року українським бізнесменом і меценатом.

Автори дослідження наводять цифри витрат з часу повномасштабного вторгнення. Зокрема, фонд "Лелека-Україна" 24 лютого 2022 року фонд зібрав 9 мільйонів доларів пожертв від фізичних осіб, компаній і некомерційних організацій з усього світу.

Фонд Kiddo з початком повномасштабного вторгнення фонд продовжив підтримку дитячих лікарень та відкрив новий напрямок роботи — Kiddo підтримує лікарні прифронтових областей, а саме: в рамках проєкту допомоги ВАК-апаратами для поранень була надана допомога в розмірі 66 000 $, а також фонд допоміг із закупівлею медичного обладнання на суму 100 000 $. Крім того, гуманітарна допомога у вигляді медичних витратних матеріалів склала 250 тонн, що є еквівалентом приблизно $1 250 000.

Від фонду Дениса Парамонова в рамках проєкту "Здорові" дороговартісне та надсучасне обладнання, а також різноманітне оснащення отримали вже понад 650 медичних закладів майже з усіх областей України.

Наприклад, по 500 тис грн отримали Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка на придбання діагностичного мікроскопу та Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві.

"Ціна" роботи "Госпітальєрів" — тисячі врятованих життів. Найбільший український медичний добровольчий підрозділ за 10 років свого існування евакуював вже понад 25 тисяч осіб з фронту. Організація не отримує підтримки від держави, а добровольці надають першу медичну допомогу нашим бійцям безпосередньо на лінії зіткнення. На постійній основі волонтери організації проводять медико-тактичні тренування.