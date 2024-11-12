"Играют ключевую роль": топ благотворителей, которые больше всего помогают военным медикам и прифронтовым больницам

В связи с фокусом на потребности военных, другие направления благотворительной деятельности требуют больше усилий для сбора средств. Об этом говорится в обзоре фондов "Спасать жизнь: почему поддержка медиков, которые работают и на фронте, и в тылу, важна", передают "Факты".

"Поддержка медиков, которые работают и на фронте, и в тылу, не менее важна. Прифронтовые медицинские учреждения также играют ключевую роль, обеспечивая необходимую помощь раненым. А поддержка медицинских подразделений, работающих в зоне боевых действий, чрезвычайно важна для сохранения жизней и оказания необходимой помощи раненым военным. Военные врачи в свою очередь нуждаются в современных медицинских средствах, тактическом оборудовании и расходных материалах для эффективного спасения жизни и лечения раненых.

"Мы расскажем о фондах, которые поддерживают медиков в тылу и на фронте", — отмечают авторы.

Они выделили четыре фонда, которые сфокусировали свою деятельность именно на поддержке медиков. Это — основанный в 2014 году группой украинцев в США и несколькими волонтерскими инициативами в Украине Благотворительный фонд "Лелека-Украина", Медицинский батальон "Госпитальеры", который в 2014 году создала 18-летняя медик-доброволец Яна Зинкевич, основанный в 2012 году семьей Ермолаевых Благотворительный фонд Kiddo и Благотворительный фонд Дениса Парамонова, основанный в июле 2020 года украинским бизнесменом и меценатом.

Авторы исследования приводят цифры расходов со времени полномасштабного вторжения. В частности, фонд "Аист-Украина" 24 февраля 2022 года фонд собрал 9 миллионов долларов пожертвований от физических лиц, компаний и некоммерческих организаций со всего мира.

Фонд Kiddo с началом полномасштабного вторжения фонд продолжил поддержку детских больниц и открыл новое направление работы — Kiddo поддерживает больницы прифронтовых областей, а именно: в рамках проекта помощи ВАК-аппаратами для ранений была оказана помощь в размере 66 000 $, а также фонд помог с закупкой медицинского оборудования на сумму 100 000 $. Кроме того, гуманитарная помощь в виде медицинских расходных материалов составила 250 тонн, что является эквивалентом примерно $1 250 000.

От фонда Дениса Парамонова в рамках проекта "Здоровые" дорогостоящее и сверхсовременное оборудование, а также разнообразное оснащение получили уже более 650 медицинских учреждений почти из всех областей Украины.

Например, по 500 тыс грн получили Николаевская областная стоматологическая поликлиника на приобретение диагностического микроскопа и Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве.

"Цена" работы "Госпитальеров" — тысячи спасенных жизней. Крупнейшее украинское медицинское добровольческое подразделение за 10 лет своего существования эвакуировало уже более 25 тысяч человек с фронта. Организация не получает поддержки от государства, а добровольцы оказывают первую медицинскую помощь нашим бойцам непосредственно на линии соприкосновения. На постоянной основе волонтеры организации проводят медико-тактические тренировки.