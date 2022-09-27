"Стерво ще та". Даша Кацуріна розкрила причини розлучення та нові деталі роману з Дантесом

У березні 2022 Даша Кацуріна оголосила про розлучення з батьком її дітей, київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Через кілька місяців стало відомо про роман блогерки та співака Володимира Дантеса.

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Київська рестораторка та блогерка Даша Кацуріна відверто розповіла про розлучення зі своїм чоловіком, Михайлом Кацуріним та про початок романтичних стосунків з Володимиром Дантесом.

За словами мами двох, на початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з дітьми до Будапешта, де пробула близько місяця. Уже у столиці Угорщини вона дізналася про те, що в її на той момент чинного чоловіка роман з близькою подругою Надею Дорофєєвою. Це стало шоком для Даші, адже про розрив навіть нічого не натякало.

"Я була вже без Міші. Він залишився в Україні робити справи та проєкти. Далі в мене трапляється розлучення в Будапешті. Прекрасне місто", — зазначила нова кохана Володимира Дантеса.

Свою вину у розриві семирічного шлюбу дівчина також визнає.

"Я розумію, що я стерво ще та", — зізналася блогерка.

[ + – ] Даша Кацуріна та Володимир Дантес Фото: Instagram

За словами ексдружини київського ресторатора, вона одразу зателефонувала Володимиру Дантесу та запитала, чи знає він про стосунки їхніх колишніх. Український співак також вперше почув про роман Дорофєєвої та Кацуріна. Таким чином Володимир та Даша почали ще ближче спілкуватися та зближуватися, підтримуючи одне одного.

"Коли трапилося моє розлучення, він мене дуже підтримував. Дуже. Це перша людина, якій я розповіла. Я йому зателефонувала і сказала: "Якщо ти знав, то я тебе вб'ю!" І він такий: "Що? Ні!" — зізналася Даша Кацуріна.

[ + – ] Діти Даші Кацуріної

Молодшому сину Івану навіть не доводилося пояснювати новий сімейний статус батьків, а от щодо старшої доньки Саші, яка цього року пішла до першого класу у Варшаві, то з нею довелося попрацювати фахівцю.

"З приводу Саші, ми спілкувалися з дитячим психотерапевтом, як це правильно зробити і поясними. Тому що перш за все діти вирішують, що це їхня провина. Потрібно показати, що кохання між двома людьми може завершитись, а кохання батьків до дитини — назавжди", — порадила мама двох.

Зокрема щодо своїх нових стосунків Даша Кацуріна запевнила, що не знає, що з цього вийде, але їй дуже подобається ця історія.

[ + – ] Даша Кацуріна відверто розповіла про розлучення з Михайлом Кацуріним та роман з Володимиром Дантесом

Нагадаємо, Володимир Дантес познайомив свою нову кохану з мамою.

Також Фокус уважно стежить за романом Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна.