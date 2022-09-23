Володимир Дантес познайомив Дашу Кацуріну з мамою (фото)

Напередодні пара повернулася до України після благодійного туру коміка за кордоном.

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34-річний український співак та гуморист Володимир Дантес познайомив свою нову дівчину, рестораторку Дашу Кацуріну з мамою. Залаштунки родинного моменту комік показав у своїх соцмережах.

"Приїхали до мами з Дашею. Мама як завжди не хоче зніматися, але вона показала свою робочу сторону", — підписав інста-відео колишній чоловік Наді Дорофєєвої. Судячи з ролика, Дантес, повернувшись до України, одразу поїхав до своєї мами та познайомив її з новою коханою.

На відео Даша Кацуріна та Володимир Дантес сидять за столом та вечеряють.

[ + – ] Володимир Дантес познайомив Дашу Кацуріну зі своєю мамою

Нещодавно гуморист повернувся до України з благодійного туру за кордоном. У своїх соцмережах Даша Кацуріна також показала кілька кадрів з бойфрендом зі столиці України.

[ + – ] Володимир Дантес повернувся до України

Стосунки пара підтвердила відносно нещодавно, то ж наразі відкрито ділиться зворушливими кадрами рутини свого роману. Даша Кацуріна перебралася з двома дітьми до Польщі, де у вересні 2022 її старша донька Саша пішла до першого класу. Проте блогерка намагається жити на дві країни.

У березні цього ж року Володимир Дантес оголосив про розлучення зі своєю колишньою дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, яка через певний час підтвердила роман з київським бізнесменом Михайлом Кацуріним — ексчоловіком нової дівчини Дантеса.

Нагадаємо, тим часом Надя Дорофєєва час від часу у своїх соцмережах показує рутину з Михайлом Кацуріним.

Також Фокус писав про зворушливе відео Володимира Дантеса з новою дівчиною.