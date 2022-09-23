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Стиль життя

Володимир Дантес познайомив Дашу Кацуріну з мамою (фото)

Даша Кацуріна та Володимир Дантес, надя дорофєєва та міша кацурін, дантес і кацуріна повернулись в Україну
Фото: vladimirdantes | Даша Кацуріна та Володимир Дантес

Напередодні пара повернулася до України після благодійного туру коміка за кордоном.

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34-річний український співак та гуморист Володимир Дантес познайомив свою нову дівчину, рестораторку Дашу Кацуріну з мамою. Залаштунки родинного моменту комік показав у своїх соцмережах.

"Приїхали до мами з Дашею. Мама як завжди не хоче зніматися, але вона показала свою робочу сторону", — підписав інста-відео колишній чоловік Наді Дорофєєвої. Судячи з ролика, Дантес, повернувшись до України, одразу поїхав до своєї мами та познайомив її з новою коханою.

На відео Даша Кацуріна та Володимир Дантес сидять за столом та вечеряють.

Володимир Дантес познайомив Дашу Кацуріну зі своєю мамою Fullscreen
Володимир Дантес познайомив Дашу Кацуріну зі своєю мамою

Нещодавно гуморист повернувся до України з благодійного туру за кордоном. У своїх соцмережах Даша Кацуріна також показала кілька кадрів з бойфрендом зі столиці України.

Володимир Дантес повернувся до України Fullscreen
Володимир Дантес повернувся до України

Стосунки пара підтвердила відносно нещодавно, то ж наразі відкрито ділиться зворушливими кадрами рутини свого роману. Даша Кацуріна перебралася з двома дітьми до Польщі, де у вересні 2022 її старша донька Саша пішла до першого класу. Проте блогерка намагається жити на дві країни.

У березні цього ж року Володимир Дантес оголосив про розлучення зі своєю колишньою дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, яка через певний час підтвердила роман з київським бізнесменом Михайлом Кацуріним — ексчоловіком нової дівчини Дантеса.

Нагадаємо, тим часом Надя Дорофєєва час від часу у своїх соцмережах показує рутину з Михайлом Кацуріним.

Також Фокус писав про зворушливе відео Володимира Дантеса з новою дівчиною.