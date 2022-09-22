Володимир Дантес показав зворушливе відео з Дашею Кацуріною

Пара повернулася до України після благодійного туру гумориста.

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34-річний український співак Володимир Дантес показав зворушливе відео зі своєю новою дівчиною Дашею Кацуріною у своєму Instagram з понад 700 тисяч підписників.

Напередодні в колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої закінчився благодійний тур на підтримку України за кордоном. Артист їздив Європою, а тепер повернувся до України. Додому Дантес повернувся в компанії своєї дівчини, блогерки та рестораторки Даші Кацуріної, яка з двома дітьми вирішила переїхати до столиці Польщі, проте наразі вона намагається жити на дві країни.

Так, у своєму інста-блозі український співак опублікував кілька коротких відео, записаних в автомобілі по дорозі додому. Підписника Володимир Дантес (справжнє прізвище — Гудков) показав зненацька свою кохану з розпатланим волоссям, тому вона попросила зробити інший ролик, але гуморист опублікував обидва "дублі".

"Дивіться, кого я привіз. Вона сама просила ще раз", — зізнався своїм фоловерам ексчоловік Дорофєєвої.

[ + – ] Даша Кацуріна

Згодом зіркова пара показала, що вони пішли в ресторан української кухні, де замовили борщ, сало та солоні огірки.

Про стосунки Володимир Дантеса та Даші Кацуріної стало відомо нещодавно, проте в романі їх підозрювали кілька місяців. А колишні найкращі друзі своєю чергою підігрівали чутки про свою "передружбу".

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Нагадаємо, Володимир Дантес виправдався за свій жарт щодо інтимного життя Наді Дорофєєвої та її нового коханого, київського ресторатора Михайла Кацуріна.

Також Фокус писав про нову пісню Володимира Дантеса, яку він присвятив українським біженцям за кордоном.