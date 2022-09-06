Дантес присвятив пісню українським біженцям і показав у кліпі Дашу Кацуріну

Пісня була написана після чергового спілкування артиста зі своїми друзями-біженцями.

34-річний український блогер і співак Володимир Дантес представив кліп на свою нову пісню Not a Refugee ("Не біженець"), який уже опублікував на своєму YouTube-каналі. У ньому він показав українців, які вимушені тікати від війни за кордон і сумують за своїм домом. Серед героїв — і його кохана Даша Кацуріна, яка зараз перебуває в Польщі.

У підписі до відео Володимир зізнався, що цю пісню було написано ще у квітні після чергової розмови зі своїми друзями, які були не в Україні, але мріяли повернутися на батьківщину. За словами Дантеса, в усіх їхніх розмовах було видно біль через те, що вони залишили свої будинки, кохання, роботу, сім'ю.

"Але згодом дехто повертався в Україну, і це були найщасливіші розмови та почуття. Вони були в ейфорії від того, що знову дихали українським повітрям. Це була радість, яку не могли перебити сирени. Тому що вони були поряд із близькими. Українці — не біженці в інших країнах, ми гості... Просто деякі поки затрималися в гостинних країнах, але всі хочуть якнайшвидше повернутися додому... Зараз надто багато смутку: у піснях і житті.Тому я зрозумів, що пісня повинна мати життєвий сенс, показати реальність справжніх українців і українок, які, незважаючи ні на що, продовжують шукати позитив", — наголосив співак.

Він також розповів історію про військового, який одружився під час війни:

"Так ось, він сказав, що навіть коли наші захисники "виїжджають на нуль" і чують позитивні пісні, — вони вискакують із тачки та починають танцювати. Бо інакше просто не можуть, треба себе підбадьорювати".

Відео не залишило глядачів байдужими.

"До мурашок по шкірі й до сліз...так приємно усвідомлювати, що ти є частиною цього кліпу...частиною історії", "Чекала цю прем'єру, але не розчарувалася! Дуже хороша пісня, а кліп — взагалі до сліз! Дякую, Володю, що даєш надію, що все буде добре, що ми всі повернемося додому, що наш рідний багатостраждальний Харків стане ще красивішим, красивішим, затишнішим!", "Дуже зворушливий кліп, сама пісня й слова пронизують до глибини душі! Дякую за таку композицію, сподіваємось, що скоро всі будемо вдома. До Перемоги!", "Вже втретє дивлюся. Це неймовірно реально передає наші відчуття. Дякую за круте й чуттєве відео. Плачу та ще раз дивлюся", — пишуть у коментарях користувачі.

Раніше ми писали про те, що Дантес і Даша Кацуріна підтвердили свої стосунки. Також стало відомо про реакцію на це зізнання Наді Дорофєєвої.