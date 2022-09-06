Дантес посвятил песню украинским беженцам и показал в клипе Дашу Кацурину

Песня была написана после очередного общения артиста со своими друзьями-беженцами.

34-летний украинский блогер и певец Владимир Дантес представил клип на свою новую песню "Not a Refugee" ("Не беженец"), который уже опубликовал на своем YouTube-канале. В нем он показал украинцев, вынужденных бежать от войны за границу и скучающих по своему дому. Среди героев – и его возлюбленная Даша Кацурина, которая сейчас находится в Польше.

В подписи к видео Владимир признался, что эта песня была написана еще в апреле после очереной беседы со своими друзьями, которые были не в Украине, но мечтали вернуться на родину. По словам Дантеса, во всех их разговорах сквозила боль из-за того, что они покинули свои дома, любовь, работу, семью.

"Но впоследствии некоторые возвращались в Украину, и это были самые счастливые разговоры и чувства. Они были в эйфории от того, что снова дышали украинским воздухом. Это была радость, которую не могли перебить сирены. Потому что они были рядом с близкими. Украинцы – не беженцы в других странах, мы гости. Просто некоторые пока задержались в гостеприимных странах, но все хотят поскорее вернуться домой. Сейчас слишком много грусти: в песнях и жизни. Поэтому я понял, что песня должна иметь жизненный смысл, показать реальность настоящих украинцев и украинок, которые, несмотря ни на что, продолжают искать позитив", – подчеркнул певец.

Он также рассказал историю о военном, который женился во время войны:

"Так вот он сказал, что даже когда наши защитники "выезжают на ноль" и слышат положительные песни — они выскакивают из тачки и начинают танцевать. Потому что иначе просто не могут, нужно себя ободрять".

Видео не оставило зрителей равнодушными.

"До мурашек по коже и до слез…так приятно осознавать, что ты являешься частью этого клипа….частью истории", "Ждала эту премьеру, но не разочаровалась! Очень хорошая песня, а клип – вообще до слез! Спасибо, Володя, что даешь надежду, что все будет хорошо, что мы все вернемся домой, что наш родной многострадальный Харьков станет еще красивее, красивее, уютнее!", "Очень трогательный клип, сама песня и слова пронизывают до глубины души! Спасибо за такую композицию, надеемся, что скоро все будем дома. К Победе!", "Уже в третий раз смотрю. Это невероятно реально передает наши ощущения. Спасибо за крутое и чувственное видео. Плачу и еще раз смотрю", – пишут в комментариях пользователи.

Ранее мы писали о том, что Дантес и Даша Кацурина подтвердили свои отношения. Также стало известно о реакции на это признание Нади Дорофеевой.