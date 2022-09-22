Владимир Дантес показал трогательное видео с Дашей Кацуриной

Пара вернулась в Украину после благотворительного тура юмориста.

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34-летний украинский певец Владимир Дантес показал трогательное видео со своей новой девушкой Дашей Кацуриной в своем Instagram с более чем 700 тысяч подписчиков.

Накануне у бывшего супруга Нади Дорофеевой закончился благотворительный тур в поддержку Украины за границей. Артист ездил по Европе, а теперь вернулся в Украину. Домой Дантес приехал в компании своей девушки, блогера и ресторатора Даши Кацуриной, которая с двумя детьми решила переехать в столицу Польши, однако сейчас она пытается жить на две страны.

Так, в своем инста-блоге украинский певец опубликовал несколько коротких видео, записанных в автомобиле по дороге домой. Подписчикам Владимир Дантес (настоящая фамилия — Гудков) показал неожиданно свою возлюбленную с растрепанными волосами, поэтому она попросила сделать другой ролик, но юморист опубликовал оба "дубля".

"Смотрите, кого я привез. Она сама просила еще раз", — признался своим фолловерам экс-муж Дорофеевой.

[ + – ] Даша Кацурина

Некоторое время спустя звездная пара показала, что они пошли в ресторан украинской кухни, где заказали борщ, сало и соленые огурцы.

Об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной стало известно недавно, однако в романе их подозревали несколько месяцев. А бывшие лучшие друзья в свою очередь подогревали слухи о своей "передружбе".

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина

Напомним, Владимир Дантес оправдался за свою шутку по поводу интимной жизни Нади Дорофеевой и ее нового возлюбленного, киевского ресторатора Михаила Кацурина.

Также Фокус писал о новой песне Владимира Дантеса, которую он посвятил украинским беженцам за границей.