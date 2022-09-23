Владимир Дантес познакомил Дашу Кацурину с мамой (фото)

Накануне пара вернулась в Украину после благотворительного тура комика за границей.

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34-летний украинский певец и юморист Владимир Дантес познакомил свою новую девушку, ресторатора Дашу Кацурину с мамой. Закулисье семейного момента комик показал в своих соцсетях.

"Приехали к маме с Дашей. Мама как всегда не хочет сниматься, но она показала свою рабочую сторону", — подписал инста-видео бывший муж Нади Дорофеевой. Судя по ролику, Дантес, вернувшись в Украину, сразу поехал к своей маме и познакомил ее с новой возлюбленной.

На видео Даша Кацурина и Владимир Дантес сидят за столом и ужинают.

[ + – ] Владимир Дантес познакомил Дашу Кацурину со своей мамой

Недавно юморист вернулся в Украину из благотворительного тура за границей. В своих соцсетях Даша Кацурина также показала несколько кадров с бойфрендом из столицы Украины.

[ + – ] Владимир Дантес вернулся в Украину

Отношения пара подтвердила относительно недавно, поэтому сейчас открыто делится трогательными кадрами рутины своего романа. Даша Кацурина перебралась с двумя детьми в Польшу, где в сентябре 2022 ее старшая дочь Саша пошла в первый класс. Однако блогер пытается жить на две страны.

В марте этого же года Владимир Дантес объявил о разводе со своей бывшей женой, певицей Надей Дорофеевой, которая спустя некоторое время подтвердила роман с киевским бизнесменом Михаилом Кацуриным — экс-мужем новой девушки Дантеса.

Напомним, Надя Дорофеева время от времени в своих соцсетях показывает рутину с Михаилом Кацуриным.

Также Фокус писал о трогательном видео Владимира Дантеса с новой девушкой.