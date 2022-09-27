"Стерва еще та". Даша Кацурина раскрыла причины развода и новые детали романа с Дантесом

В марте 2022 Даша Кацурина объявила о разводе с отцом ее детей, киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Через несколько месяцев стало известно о романе блогера и певца Владимира Дантеса.

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Киевская ресторатор и блогер Даша Кацурина откровенно рассказала о разводе со своим мужем, Михаилом Кацуриным и о начале романтических отношений с Владимиром Дантесом.

По словам мамы двоих, в начале полномасштабного вторжения она уехала с детьми в Будапешт, где пробыла около месяца. Уже в столице Венгрии она узнала о том, что у ее на тот момент еще законного мужа роман с близкой подругой Надей Дорофеевой. Это стало шоком для Даши, ведь о разрыве даже ничего не намекало.

"Я была уже без Миши. Он остался в Украине делать дела и проекты. Дальше у меня случается развод в Будапеште. Прекрасный город", — отметила новая возлюбленная Владимира Дантеса.

Свою вину в разрыве семилетнего брака девушка тоже признает.

"Я понимаю, что я стерва еще та", — призналась блогер.

[ + – ] Даша Кацурина и Владимир Дантес Фото: Instagram

По словам экс-жены киевского ресторатора, она сразу позвонила Владимиру Дантесу и спросила, знает ли он об отношениях их бывших. Украинский певец также впервые услышал о романе Дорофеевой и Кацурина. Таким образом, Владимир и Даша стали еще ближе общаться и сближаться, поддерживая друг друга.

"Когда случился мой развод, он меня очень поддерживал. Очень. Это первый человек, которому я рассказала. Я ему позвонила по телефону и сказала: "Если ты знал, то я тебя убью!" И он такой: "Что? Нет!" – призналась Даша Кацурина.

[ + – ] Дети Даши Кацуриной

Младшему сыну Ивану даже не приходилось объяснять новый семейный статус родителей, а вот в отношении старшей дочери Саши, которая в этом году пошла в первый класс в Варшаве, с ней пришлось поработать специалисту.

"По поводу Саши, мы общались с детским психотерапевтом, как это правильно сделать и объяснить. Потому что прежде всего дети решают, что это их вина. Нужно показать, что любовь между двумя людьми может завершиться, а любовь родителей к ребенку — навсегда", – посоветовала мама двоих.

В частности, относительно своих новых отношений Даша Кацурина заверила, что не знает, что из этого выйдет, но ей очень нравится эта история.

[ + – ] Даша Кацурина откровенно рассказала о разводе с Михаилом Кацуриным и романе с Владимиром Дантесом

Напомним, Владимир Дантес познакомил свою новую возлюбленную с мамой.

Также Фокус внимательно следит за романом Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина.