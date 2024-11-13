Кацурін та Дорофєєва вперше з'явилися на одному заході з Дантесом і колишньою дружиною Михайла (фото)
Зіркові пари з'явилися на персональній виставці картин та артоб'єктів співака MONATIK, яка стартувала 11 листопада і триватиме протягом двох тижнів.
Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік Міша Кацурін вперше перетнулися на спільному світському заході разом зі своїми колишніми обранцями — співаком Володимиром Дантесом та бізнес-вумен Дашею Кацуріною. Сталося це в перший день презентації персональної виставки співака Дмитра Монатіка, яка відбулася в столиці цього понеділка. На заході побував і Фокус.
Так, для виходу у світ Надя Дорофєєва вибрала чорний джинсовий костюм — спідниця та куртка, під низ якої вона одягла чорну футболку з принтом. Волосся співачка залишила розпущеним, однак зробила з нього локони. Натомість її партнер Міша Кацурін з'явився на заході в чорних штанах, сірій кофтині та чорному пальто. Прихопив ресторатор свій улюблений кашкет, з яким він майже не розлучається. Кольорове поєднання обох образів пари разом було дуже гармонійним та стильним.
Натомість Даша Кацуріна обрала для події сині джинси, білу сорочко та тренч кольору хакі. Володимир Дантес в свою чергу одягнув чорні штани, светр шоколадного кольору поверх білої футболки. Також пара мала однакові шапки шоколадного кольору. Разом пара була досить гармонійною.
Чи був під час зустрічі між родинами діалог невідомо. Однак судячи з їх соціальних мереж Даша та Михайло підтримують батьківські стосунки, адже мають спільних дітей.
Зауважимо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес пробули у шлюбі 7 років. У 2022 році родина артистів повідомила про розлучення. Перебуваючи в шлюбі, зіркова родина товаришувала з парою рестораторів Михайлом та Дашею Кацуріними, які мають двох спільних дітей — Олександру та Івана. Вже згодом з'ясувалося, що Надя Дорофєєва має роман з Михайлом, який теж орієнтовно в той же період розлучився з дружиною. Однак згодом також з'ясувалося, що почуття виникли і між Володимиром Дантесом та Дашею Кацуріною. Що саме відбулося в родинах пари так і не розповіли, натомість їхня сімейна дружба переросла в дві нові родини.
Вже у 2023 році Дорофєєва офіційно вийшла заміж за Кацуріна. Натомість Володимир Дантес і Даша Кацуріна поки живуть в цивільному шлюбі. З ними живуть і діти Даші від першого шлюбу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва розповіла про побут з Мішею Кацуріним.
Крім цього, Фокус писав, що Володимир Дантес агресивно висловився про Клавдію Петрівну.