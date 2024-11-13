Кацурін та Дорофєєва вперше з'явилися на одному заході з Дантесом і колишньою дружиною Михайла (фото)

Зіркові пари з'явилися на персональній виставці картин та артоб'єктів співака MONATIK, яка стартувала 11 листопада і триватиме протягом двох тижнів.

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік Міша Кацурін вперше перетнулися на спільному світському заході разом зі своїми колишніми обранцями — співаком Володимиром Дантесом та бізнес-вумен Дашею Кацуріною. Сталося це в перший день презентації персональної виставки співака Дмитра Монатіка, яка відбулася в столиці цього понеділка. На заході побував і Фокус.

Так, для виходу у світ Надя Дорофєєва вибрала чорний джинсовий костюм — спідниця та куртка, під низ якої вона одягла чорну футболку з принтом. Волосся співачка залишила розпущеним, однак зробила з нього локони. Натомість її партнер Міша Кацурін з'явився на заході в чорних штанах, сірій кофтині та чорному пальто. Прихопив ресторатор свій улюблений кашкет, з яким він майже не розлучається. Кольорове поєднання обох образів пари разом було дуже гармонійним та стильним.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва Фото: KULAKOVSKY

Натомість Даша Кацуріна обрала для події сині джинси, білу сорочко та тренч кольору хакі. Володимир Дантес в свою чергу одягнув чорні штани, светр шоколадного кольору поверх білої футболки. Також пара мала однакові шапки шоколадного кольору. Разом пара була досить гармонійною.

Дмитро Дантес та Даша Кацуріна Фото: KULAKOVSKY

Чи був під час зустрічі між родинами діалог невідомо. Однак судячи з їх соціальних мереж Даша та Михайло підтримують батьківські стосунки, адже мають спільних дітей.

Зауважимо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес пробули у шлюбі 7 років. У 2022 році родина артистів повідомила про розлучення. Перебуваючи в шлюбі, зіркова родина товаришувала з парою рестораторів Михайлом та Дашею Кацуріними, які мають двох спільних дітей — Олександру та Івана. Вже згодом з'ясувалося, що Надя Дорофєєва має роман з Михайлом, який теж орієнтовно в той же період розлучився з дружиною. Однак згодом також з'ясувалося, що почуття виникли і між Володимиром Дантесом та Дашею Кацуріною. Що саме відбулося в родинах пари так і не розповіли, натомість їхня сімейна дружба переросла в дві нові родини.

Вже у 2023 році Дорофєєва офіційно вийшла заміж за Кацуріна. Натомість Володимир Дантес і Даша Кацуріна поки живуть в цивільному шлюбі. З ними живуть і діти Даші від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва розповіла про побут з Мішею Кацуріним.

Крім цього, Фокус писав, що Володимир Дантес агресивно висловився про Клавдію Петрівну.