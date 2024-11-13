Кацурин и Дорофеева впервые появились на одном мероприятии с Дантесом и бывшей женой Михаила(фото)
Звездные пары появились на персональной выставке картин и арт-объектов певца MONATIK, которая стартовала 11 ноября и продлится в течение двух недель.
Певица Надя Дорофеева и ее муж Миша Кацурин впервые пересеклись на совместном светском мероприятии вместе со своими бывшими избранниками — певцом Владимиром Дантесом и бизнес-вумен Дашей Кацуриной. Произошло это в первый день презентации персональной выставки певца Дмитрия Монатика, которая состоялась в столице в этот понедельник. На мероприятии побывал и Фокус.
Так, для выхода в свет Надя Дорофеева надела черный джинсовый костюм — юбка и куртка, под низ которой она надела черную футболку с принтом. Волосы певица оставила распущенными, однако сделала из них локоны. Зато ее партнер Миша Кацурин появился на мероприятии в черных брюках, серой кофте и черном пальто. Прихватил ресторатор свою любимую фуражку, с которой он почти не расстается. Цветовое сочетание обоих образов пары вместе выглядело очень гармонично и стильно.
Зато Даша Кацурина выбрала для события синие джинсы, белую рубашку и тренч цвета хаки. Владимир Дантес в свою очередь надел черные брюки, свитер шоколадного цвета поверх белой футболки. Также пара имела одинаковые шапки шоколадного цвета. Вместе пара выглядела достаточно гармонично.
Был ли во время встречи между семьями диалог неизвестно. Однако судя по их социальным сетям Даша и Михаил поддерживают родительские отношения, ведь имеют общих детей.
Заметим, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес пробыли в браке 7 лет. В 2022 году семья артистов сообщила о разводе. Будучи в браке звездная семья дружила с парой рестораторов Михаилом и Дашей Кацуриными, которые имеют двух общих детей — Александру и Ивана. Уже потом выяснилось, что Надя Дорофеева имеет роман с Михаилом, который тоже ориентировочно в тот же период развелся с женой. Однако впоследствии также выяснилось, что чувства возникли и между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной. Что именно произошло в семьях пары так и не рассказали, зато их семейная дружба переросла в две новые семьи.
Уже в 2023 году Дорофеева официально вышла замуж за Кацурина. Зато Владимир Дантес и Даша Кацурина пока живут в гражданском браке. С ними живут и дети Даши от первого брака.
Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева рассказала о быте с Мишей Кацуриным.
Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Дантес агрессивно высказался о Клавдии Петровне.