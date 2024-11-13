Кацурин и Дорофеева впервые появились на одном мероприятии с Дантесом и бывшей женой Михаила(фото)

Звездные пары появились на персональной выставке картин и арт-объектов певца MONATIK, которая стартовала 11 ноября и продлится в течение двух недель.

Певица Надя Дорофеева и ее муж Миша Кацурин впервые пересеклись на совместном светском мероприятии вместе со своими бывшими избранниками — певцом Владимиром Дантесом и бизнес-вумен Дашей Кацуриной. Произошло это в первый день презентации персональной выставки певца Дмитрия Монатика, которая состоялась в столице в этот понедельник. На мероприятии побывал и Фокус.

Так, для выхода в свет Надя Дорофеева надела черный джинсовый костюм — юбка и куртка, под низ которой она надела черную футболку с принтом. Волосы певица оставила распущенными, однако сделала из них локоны. Зато ее партнер Миша Кацурин появился на мероприятии в черных брюках, серой кофте и черном пальто. Прихватил ресторатор свою любимую фуражку, с которой он почти не расстается. Цветовое сочетание обоих образов пары вместе выглядело очень гармонично и стильно.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева Фото: KULAKOVSKY

Зато Даша Кацурина выбрала для события синие джинсы, белую рубашку и тренч цвета хаки. Владимир Дантес в свою очередь надел черные брюки, свитер шоколадного цвета поверх белой футболки. Также пара имела одинаковые шапки шоколадного цвета. Вместе пара выглядела достаточно гармонично.

Дмитрий Дантес и Даша Кацурина Фото: KULAKOVSKY

Был ли во время встречи между семьями диалог неизвестно. Однако судя по их социальным сетям Даша и Михаил поддерживают родительские отношения, ведь имеют общих детей.

Заметим, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес пробыли в браке 7 лет. В 2022 году семья артистов сообщила о разводе. Будучи в браке звездная семья дружила с парой рестораторов Михаилом и Дашей Кацуриными, которые имеют двух общих детей — Александру и Ивана. Уже потом выяснилось, что Надя Дорофеева имеет роман с Михаилом, который тоже ориентировочно в тот же период развелся с женой. Однако впоследствии также выяснилось, что чувства возникли и между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной. Что именно произошло в семьях пары так и не рассказали, зато их семейная дружба переросла в две новые семьи.

Уже в 2023 году Дорофеева официально вышла замуж за Кацурина. Зато Владимир Дантес и Даша Кацурина пока живут в гражданском браке. С ними живут и дети Даши от первого брака.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева рассказала о быте с Мишей Кацуриным.

Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Дантес агрессивно высказался о Клавдии Петровне.