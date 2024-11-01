"Мне так повезло": Надя Дорофеева рассказала о быте с Мишей Кацуриным

Пара поженилась в 2023 году. Они работали вместе над новым альбомом артистки "Хартбит".

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Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о быте с Михаилом Кацуриным. Подробностями личной жизни артистка поделилась в шоу Жени Яновича "20:23".

Звезда сцены призналась, что последний раз борщ готовила семь лет назад, поскольку сейчас не успевает.

"А теперь, когда мне так повезло, что Миша постоянно дома что-то снимает, он обожает готовить", — рассказала Дорофеева, добавив, что она помогает мужу.

"Мне очень нравится этот процесс. Он настолько объединяет классно. Мы еще любим закачать из какой-то программы рецепт сложный", — призналась певица, которая вышла замуж за ресторатора в 2022 году.

Также Надя Дорофеева рассказала о совместной работе над песнями.

"Мы слушаем вместе песни, мы слушаем референсы, мы сбрасываем друг другу песни. Миша берет гитару. Я слышу из другой комнаты. Я бегу, говорю: "Миша! Этот аккорд так!" — отметила артистка, добавив, что иногда Кацурин просит просто поиграть на гитаре без обсуждения процесса.

Надя Дорофеева на шоу Жени Яновича

Отметим, что Михаил Кацурин и Надя Дорофеева поженились летом 2023 года, однако официально пара сообщила об этом позже. Об отношениях певицы и ресторатора стало известно за год до этого. В тот период Дорофеева объявила о разводе с Владимиром Дантесом, а Кацурин — с дизайнером Дашей Кацуриной, которая родила ему двоих детей — Александру и Ивана.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: Instagram @misha_katsurin

Напомним, Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем.

Также Фокус писал о слухах относительно беременности Нади Дорофеевой.