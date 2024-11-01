"Мені так пощастило": Надя Дорофєєва розповіла про побут з Мішею Кацуріним

Пара одружилася у 2023 році. Вони працювали разом над новим альбомом артистки "Хартбіт".

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Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про побут з Михайлом Кацуріним. Подробицями особистого життя артистка поділилася в шоу Жені Яновича "20:23".

Зірка сцени зізналася, що востаннє борщ готувала сім років тому, оскільки наразі не встигає.

"А тепер, коли мені так пощастило, що Міша постійно вдома щось знімає, він обожнює готувати", — розповіла Дорофєєва, додавши, що вона допомагає чоловіку.

"Мені дуже подобається цей процес. Він настільки обʼєднує класно. Ми ще любимо закачати з якоїсь програми рецепт складний", — зізналася співачка, яка вийшла заміж за ресторатора у 2022 році.

Також Надя Дорофєєва розповіла про спільну роботу над піснями.

"Ми слухаємо разом пісні, ми слухаємо референси, ми скидаємо одне одному пісні. Міша бере гітару. Я чую з іншої кімнати. Я біжу, кажу: "Міша! Цей акорд так!" — зазначила артистка, додавши, що інколи Кацурін просить просто пограти на гітарі без обговорення процесу.

Надя Дорофєєва на шоу Жені Яновича

Зазначимо, що Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва одружилися влітку 2023 року, проте офіційно пара повідомила про це пізніше. Про стосунки співачки та ресторатора стало відомо за рік до цього. У той період Дорофєєва оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, а Кацурін — з дизайнеркою Дашею Кацуріною, яка народила йому двох дітей — Олександру та Івана.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: Instagram @misha_katsurin

Нагадаємо, Надя Дорофєєва повідомила про проблеми зі здоровʼям.

Також Фокус писав про чутки щодо вагітності Наді Дорофєєвої.