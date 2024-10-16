Надя Дорофєєва поскаржилася на проблеми зі здоров'ям і озвучила свій діагноз

Надя Дорофєєва розповіла з якими проблемами зі здоров'ям стикнулася під час концертних гастролей.

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34-річна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нині перебуває на гастролях поскаржилася на проблеми зі здоров’ям. Подробицями артистка поділилася в себе в телеграм-каналі.

Так, співачка зізналася, що має проблеми зі шлунком. Лікарі діагностували їй гастрит, який проявився під час гастролей. Дорофєєва пожартувала, що тепер всі її прийоми їжі контролює ChatGPT, адже завдяки йому вона тепер дізнається, що їй можна їсти, а що ні.

"Лікувати гастрит на гастролях — ще те задоволення. Але — якщо в когось є така ж біда — блііііін, як зручно питати все у чата джипіті. Я тепер кожен прийом їжі — питаю у нього: "Чи можна то чи сьо". Такий прикол", — написала артистка.

Надя Дорофєєва Фото: скрін

Зауважимо, що ще в серпні співачка скаржилася на проблеми зі здоров’ям. Тоді вона показалася в лікарні налякавши шанувальників. Згодом в команді артистки повідомили, що співачка періодично проходить курс лікування та реабілітації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва показала, які погрози отримує від шанувальників.

Крім цього, Фокус писав, що Надія Дорофєєва прокоментувала, чи дійсно вагітна первістком.