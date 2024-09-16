Надя Дорофєєва показала, які погрози отримує від шанувальників (фото)

Надя Дорофєєва показала, що у її повідомленнях не завжди лише приємні слова. Буває співачці надсилають погрози і бажають смерті.

Related video

Українська співачка Надя Дорофєва показала, які повідомлення з погрозами вона отримує від колишніх шанувальників, які підтримали політику Путіна та війну в Україні. Фотографією повідомлення співачка поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, співачка показала свої запити на повідомлення, в яких отримала повідомлення від, на ім'я Дмитро Шершунов. Чоловік відреагував на історію співачки словами: "Тебе досі не розбомбили, чи що? Ну, нічого, скоро дістануть ракети!"

Надя Дорофєєва Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка ніяк не прокоментувала повідомлення, просто поділилася з шанувальниками, що досі отримує неприємні повідомлення і навіть погрози від людей, які жадають вбивства української нації.

Варто зауважити, що раніше Надія Дорофєєва виступала у складі гурту "Врема и стекло" разом з Олексієм Завгороднім. Пару продюсував репер Потап. Відповідно тривалий час гурт гастролював і на території Росії. Оскільки їх репертуар також складався з російських пісень Надя і Олексій змогли отримати чимало уваги шанувальників з території РФ. Ймовірно, частина російської аудиторії і досі слідкує за співачкою.

Натомість сама Надія нині має сольну кар’єру, активно випускає пісні українською та оголошує спільно з колегами масштабні благодійні збори на підтримку армії. Можливо саме патріотична позиція співачки викликає таку реакцію російських шанувальників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надія Дорофєєва прокоментувала, чи дійсно вагітна первістком.