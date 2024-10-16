Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем и озвучила свой диагноз

Надя Дорофеева рассказала с какими проблемами со здоровьем столкнулась во время концертных гастролей.

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34-летняя украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас находится на гастролях пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробностями артистка поделилась у себя в телеграм-канале.

Так, певица призналась, что имеет проблемы с желудком. Врачи диагностировали ей гастрит, который проявился во время гастролей. Дорофеева пошутила, что теперь все ее приемы пищи контролирует ChatGPT, ведь благодаря ему она теперь узнает, что ей можно есть, а что нет.

"Лечить гастрит на гастролях — еще то удовольствие. Но — если у кого-то есть такая же беда — блииииин, как удобно спрашивать все у чата джипити. Я теперь каждый прием пищи — спрашиваю у него: "Можно ли то или се". Такой прикол", — написала артистка.

Надя Дорофеева Фото: скрин

Заметим, что еще в августе певица жаловалась на проблемы со здоровьем. Тогда она показалась в больнице напугав поклонников. Впоследствии в команде артистки сообщили, что певица периодически проходит курс лечения и реабилитации.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала, какие угрозы получает от поклонников.

Кроме этого, Фокус писал, что Надежда Дорофеева прокомментировала, действительно ли беременна первенцем.