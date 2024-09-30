Супермодель Карлі Клосс зʼявилася на публіці в образі українського бренду (фото)

І основне вбрання, і аксесуари знаменитості були від українського бренду. Вона постала в чорно-білих тонах.

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32-річна американська супермодель Карлі Клосс зʼявилася на публіці в образі від українського бренду. Про це повідомила пресслужба BEVZA в Instagram.

Знаменитість була помічена на зустрічі Clinton Global Initiative у Нью-Йорку в total-образі від українського бренду, засновницею якого є Світлана Бевза.

На Карлі Клосс була чорно-біла довга сукня з останньої колекції, сережки та кольє з колосків.

Карлі Клосс

Така сукня коштує 918 євро, сережки — 230 євро, кольє — 650 євро.

Зазначимо, що Світлана Бевза заснувала власний модний бренд у 2006 році. У травні 2013 вона перемогла у номінації "Найкращий дизайнер жіночого одягу" премії Best Fashion Awards, а вже наступного року BEVZA став першим українським брендом, який вийшов у фінал Vogue Talents у Мілані. З 2017 року бренд Світлани Бевзи представлений на Тижні моди у Нью-Йорку.

Серед її клієнток давно є світові знаменитості. Наприклад, у травні 2019 року зірка серіалу "Ігри престолів" Софі Тернер, виходячи заміж за Джо Джонаса, одягла комбінезон BEVZA. Серед інших прихильниць її таланту – Кім Кардаш'ян, Емілі Ратаковські, Дакота Джонсон, Кеті Голмс, сестри Хадід та інші.

Нагадаємо, Дуа Ліпа в топі українського бренду відзначила день народження.

Також Фокус писав про появу Світлани Бевзи на Met Gala 2023.