Ким Кардашьян прогулялась по Риму в наряде от украинского дизайнера (фото)

Нарядами от Светланы Бевзы заинтересовалась не только Ким.

40-летняя Ким Кардашьян, которая сейчас проводит время в Риме, во время одного из своих выходов в город выгуляла боди от украинского бренда BEVZA, созданного супругой экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

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В Сети появились несколько снимков, на которых Ким в белом боди и синих шортах идет по дорожке, а затем позирует фотографу на фоне Колизея. По информации телеграмм-канала "Культурная прачечная", вещь от украинского дизайнера, в которой щеголяет Кардашьян, сейчас можно купить за 180 евро, а его обычная цена – 300 евро.

Звезда реалити-шоу – не первая, кто оценил вещи, создаваемые Бевзой. В мае 2019 года в одном из белых комбинезонов от BEVZA вышла замуж звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Она появилась в этом наряде в небольшой белой свадебной часовне в Лас-Вегасе, где ее уже ждал у алтаря Джо Джонас.

[ + – ] Свадьба Софи Тернер

Также наряды от BEVZA носили модель и актриса Эмили Ратаковски, сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид, актриса Дакота Джонсон и многие другие.

Отметим, что этот бренд стал первым в Украине, который вышел в финал Vogue Talents в Милане, а в 2013 году Светлана Бевза удостоилась награды от Best Fashion Awards в номинации "Лучший дизайнер женской одежды".

Напомним, Ким Кардашьян появилась в Ватикане в наряде, который не соответствует дресс-коду города. На ней было облегающее полупрозрачное платье с открытыми плечами и вырезами на животе.