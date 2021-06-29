Ким Кардашьян в облегающем полупрозрачном платье нарушила дресс-код Ватикана

Американка решила не придерживаться требований к одежде посетителей и нарядилась так, как считала нужным.

40-летняя американская звезда реалити-шоу, модель и бизневумен Ким Кардашьян отправилась в столицу Италии, Рим, и уже успела отметиться, пишет Daily Mail.

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Знаменитость, известная своей любовью к сексуальным облегающим нарядам, для прогулки по Ватикану, который является официальной резиденцией Папы Римского католической церкви, решила не изменять себе, придерживаясь дресс-кода, а нарядилась в белое облегающее просвечивающееся платье с оголенными плечами и разрезом в форме креста на животе, сквозь который можно было видеть плоский живот Ким. Образ она дополнила солнцезащитными очками, парой босоножек на каблуке и белой защитной маской. В руках Кардашьян держала черную кожаную куртку.

Звезда реалити-шоу путешествовала по городу со своей командой, включая помощницу Трейси.

[ + – ] Для посещения Ватикана Ким выбрала кружевное платье с разрезами и голыми плечами Фото: The Daily Mail

Для тех, кто хочет посетить Ватикан, существует базовый дресс-код, которого должны придерживаться как женщины, так и мужчины, посещающие город в городе, а особенно базилику Святого Петра или музеи Ватикана.

Посетители должны прикрывать колени и плечи, при этом им запрещается носить шорты или юбки выше колен, топы без рукавов и рубашки с глубоким вырезом. Мужчины также должны снимать шляпы при входе, а женщинам разрешается носить свои головные уборы.

Напомним, Ким Кардашьян недавно поделилась своими тревогами насчет того, как ее эротические фотосессии повлияют на четырех ее подрастающих детей. Однако отказываться от съемок в бикини и без него Ким не намерена.