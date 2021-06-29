Кім Кардаш'ян в обтислій напівпрозорій сукні порушила дрес-код Ватикану

Американка вирішила не дотримуватися вимог щодо одягу відвідувачів і вбралася так, як вважала за потрібне.

40-річна американська зірка реаліті-шоу, модель і бізневумен Кім Кардашʼян вирушила до столиці Італії, Рим, і вже встигла відзначитися, пише Daily Mail.

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Зірка, відома своєю любов'ю до сексуальних обтислих вбрань, для прогулянки по Ватикану, який є офіційною резиденцією Папи Римського католицької церкви, вирішила не зраджувати собі, дотримуючись дрес-коду, а вбралася в білу обтислу напівпрозору сукню з оголеними плечима і розрізом у формі хреста на животі, крізь який можна було бачити плоский живіт Кім. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, парою босоніжок на підборах і білою захисною маскою. У руках Кардашʼян тримала чорну шкіряну куртку.

Зірка реаліті-шоу подорожувала по місту зі своєю командою, враховуючи помічницю Трейсі.

[ + – ] Для відвідування Ватикану Кім обрала мереживну сукню з розрізами і голими плечима Фото: The Daily Mail

Для тих, хто хоче відвідати Ватикан, існує базовий дрес-код, якого повинні дотримуватися як жінки, так і чоловіки, які відвідують місто в місті, а особливо базиліку Святого Петра або музеї Ватикану.

Відвідувачі повинні прикривати коліна і плечі, при цьому їм забороняється носити шорти або спідниці вище колін, топи без рукавів і сорочки з глибоким вирізом. Чоловіки також повинні знімати капелюхи при вході, а жінкам дозволяється носити свої головні убори.

Нагадаємо, Кім Кардашʼян нещодавно поділилася своїми тривогами щодо того, як її еротичні фотосесії вплинуть на чотирьох її дітей, які підростають. Однак відмовлятися від зйомок в бікіні і без нього Кім не має наміру.