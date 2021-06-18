Ким Кардашьян обеспокоена, как ее эротические селфи повлияют на ее детей

Однако модель и звезда телешоу не собирается отказываться от эротических снимков в бикини

Известная модель и звезда шоу "Семейство Кардашьян" внезапно поделилась своими тревогами насчет того, как ее эротические фотосессии повлияют на четырех ее подрастающих детей. Однако отказываться от съемок в бикини и без него Ким не намерена. Об этом пишет Yahoo.

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Во время первого эфира воссоединения семейства Кардашьян у Ким спросили, планирует ли она прекратить сниматься в полуобнаженном виде, когда станет квалифицированным юристом.

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Но модель заявила, что не перестанет делиться в соцсетях своими "вдохновляющимиʼʼ селфи в бикини. Правда потом заявила, что обеспокоена тем, как к ним отнесутся четверо ее детей, когда подрастут.

"Я не хочу быть той мамой, что будет их смущать", — сказала она. А затем вспомнила, как посещала Белый дом в 2018 году, чтобы выступить за реформу уголовного правосудия, опубликовав накануне визита очередную порцию полуобнаженных селфи.

"Я подумала, что только что опубликовала фотографию в бикини и понадеялась, что в Белом доме не подписаны на мой Instagram и не посмотрят снимки, пока я здесь. А потом решила, что просто должна быть самой собой", — заявила модель.

[ + – ] Все фото: Instagram/Kim Kardashian West

Однако она признала, что с тех пор как стала матерью, стала тщательней следить за контентом, который публикует в соцсетях. "Есть границы за которые я не переступлю", — резюмировала Ким.

Впрочем, позднее она призналась, что если сомневается в каких-то фото, то отправляет их сначала своей матери, Крис Дженнер. И также поступают и остальные члены семейства Кардашьян.

Напомним, у Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста четверо детей: 8-летняя Норт, 5-летний Сейнт, 3-летняя Чикаго и 2-летний Псалм.

Звездная пара разошлась в начале 2021 года. Теперь они общаются через нянь и охранников и делят опеку над детьми.

Ким пока не начала новые отношения, а ее бывший супруг уже начал встречаться с известной моделью Ириной Шейк. И даже отпраздновал в ее компании свой день рождения.