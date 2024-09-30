Супермодель Карли Клосс появилась на публике в образе украинского бренда (фото)

И основной наряд, и аксессуары знаменитости были от украинского бренда. Она предстала в черно-белых тонах.

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32-летняя американская супермодель Карли Клосс появилась на публике в образе от украинского бренда. Об этом сообщила пресс-служба BEVZA в Instagram.

Знаменитость была замечена на встрече Clinton Global Initiative в Нью-Йорке в total-образе от украинского бренда, основательницей которого является Светлана Бевза.

На Карли Клосс было черно-белое длинное платье из последней коллекции, серьги и колье из колосков.

Карли Клосс

Такое платье стоит 918 евро, серьги — 230 евро, колье — 650 евро.

Отметим, что Светлана Бевза основала собственный модный бренд в 2006 году. В мае 2013 она победила в номинации "Лучший дизайнер женской одежды" премии Best Fashion Awards, а уже в следующем году BEVZA стал первым украинским брендом, который вышел в финал Vogue Talents в Милане. С 2017 года бренд Светланы Бевзы представлен на Неделе моды в Нью-Йорке.

Среди ее клиенток давно есть мировые знаменитости. Например, в мае 2019 года звезда сериала "Игры престолов" Софи Тернер, выходя замуж за Джо Джонаса, надела комбинезон BEVZA. Среди других поклонниц ее таланта — Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски, Дакота Джонсон, Кэти Холмс, сестры Хадид и другие.

Напомним, Дуа Липа в топе украинского бренда отметила день рождения в топе украинского бренда.

Также Фокус писал о появлении Светланы Бевзы на Met Gala 2023.