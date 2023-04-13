Кэти Холмс снялась для глянца в платье украинского бренда (фото)

Звезда экрана и бывшая жена Тома Круза примерила наряд от Светланы Бевзы.

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44-летняя американская актриса Кэти Холмс украсила обложку глянца в платье украинского бренда. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте издания "Glamour".

Бывшая жена Тома Круза стала героиней апрельского номера глянца "Glamour", позировав в эффектных аутфитах, в частности, в светло-желтом платье от украинского бренда BEVZA.

"Она рассказывает о режиссуре своего будущего фильма "Редкие предметы", как ломает Интернет всякий раз, когда она одевается, и о фильме Эштона Кутчера, который она думала, что у нее в сумке, но просто "не суждено"", — отмечают журналисты издания.

Кэти Холмс

На снимках Кэти Холмс появилась с пирсингом носа и позировала с распущенными волосами.

Экс-возлюбленная Тома Круза рассказала о воспитании их 16-летней дочери Сури, которая вскоре будет поступать в колледж, где будет изучать историю моды. Актриса призналась, что постоянно оберегает свою наследницу от чрезмерного внимания прессы.

Кэти Холмс

"Кэти Холмс в платье Bevza "Bronik" для Glamour Magazine @glamourmag. Символическое платье Bronik, которое было представлено на подиуме @nyfw в сентябре прошлого года, благодаря деликатным материалам и мягкому цвету передает детали так необходимой нам защиты, а также хрупкость и уязвимость", — отметили представители украинского бренда.

Кэти Холмс

Напомним, Кэти Холмс рассказала, что дочь Сури смотрела ее сериал.

Также Фокус писал о том, что девушка Роберта Паттинсона приобрела жакет украинского бренда.