Девушка Роберта Паттинсона приобрела жакет украинского бренда (фото)

Звезда подиумов и соцсетей выбрала знаковый жакет Party Pjs с перьями марабу.

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31-летняя английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус примерила образ от украинского бренда Sleeper. Об этом они сообщили в своем Instagram-аккаунте.

Девушка Роберта Паттинсона купила знаковый жакет Party Pjs в черном цвете, украшенный перьями марабу. Сьюки соединила его со стильным чёрным комбинезоном. Волосы звезда подиумов и соцсетей оставила распущенными.

"@sukiwaterhouse выглядела совершенно прекрасно, когда она носила наш топ Party Pjs в черном цвете с фирменными обрезками перьев", — прокомментировали представители Sleeper появление английской модели в своей соцсети.

Сьюки Уотерхаус

Отметим, что наряды этого украинского бренда пользуются большим спросом среди западных знаменитостей. В конце 2021 года в одном из таких появилась героиня сериала "И просто так". Также в брюках из комплекта позировала Франческа Саффари, в черном костюме красовалась актриса Джей Смит-Кэмерон, в лавандовом снялась модель Рейн Чан и многие другие.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон встречаются около пяти лет. Они редко выходят вместе на публику, поэтому каждое появление звезд становится практически эксклюзивом.

Напомним, актриса Эмма Робертс также приобрела пижамный комплект украинского бренда.

Ранее Фокус писал о свидании Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус в Нью-Йорке.