Дівчина Роберта Паттінсона придбала жакет українського бренду (фото)

Зірка подіумів та соцмереж обрала знаковий жакет Party Pjs з пірʼям марабу.

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31-річна англійська модель та акторка Сьюкі Вотергаус приміряла образ від українського бренду Sleeper. Про це вони повідомили у своєму Instagram-акаунті.

Дівчина Роберта Паттінсона приміряла знаковий жакет Party Pjs у чорному кольорі, прикрашений пір’ям марабу. Сьюкі поєднала його зі стильним чорним комбінезоном. Волосся зірка подіумів та соцмереж залишила розпущеним.

"@sukiwaterhouse виглядала абсолютно прекрасно, коли вона носила наш топ Party Pjs у чорному кольорі з фірмовими обрізками пір’я", — прокоментували представники Sleeper появу англійської моделі у своїй соцмережі.

Сьюкі Вотергаус

Зазначимо, що наряди цього українського бренду користуються великим попитом серед західним знаменитостей. Наприкінці 2021 в одному з таких з'явилася героїня серіалу "І просто так". Також у штанах з комплекту позувала Франческа Саффарі, у чорному костюмі красувалася акторка Джей Сміт-Кемерон, у лавандовому — знялася модель Рейн Чан та багато інших.

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон зустрічаються близько пʼяти років. Вони рідко виходять разом на публіку, тому кожна поява пари стає практично ексклюзивом.

Нагадаємо, акторка Емма Робертс також придбала піжамний комплект українського бренду.

Також Фокус писав про побачення Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергаус у Нью-Йорку.