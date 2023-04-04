Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус були помічені на побаченні в Нью-Йорку (фото)

Зірка фільма "Сутінки" та англійська модель зустрічаються з 2018 року, проте довгий час не афішували своїх стосунків.

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36-річний британський актор Роберт Паттінсон та його кохана Сьюкі Вотергаус були помічені папараці на побаченні. Зіркова пара йшла пліч-о-пліч на романтичну прогулянку Нью-Йорком. Про це пише Daily Mail.

Актор, який нещодавно підписався на роль серійного вбивці в похмурій комедії "Середній зріст, середня статура", вийшов на публіку у темних джинсах, синій толстовці з капюшоном і куртці оливкового кольору. Свій образ Паттінсон доповнив бордовою кепкою та темними сонцезахисними окулярами, а трохи нижче за його підборіддя висіла блакитна медична маска.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус

31-річна модель продемонструвала свої підтягнуті ноги у парі прозорих чорних штанів та довгій фіолетовій толстовці. На плечі дівчина накинула об'ємне чорне пальто, а на шию пов'язала чорно-сірий шарф. Сьюкі доповнила свій образ кепкою та сонцезахисними окулярами.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус

У грудні 2022 року зіркова пара вперше офіційно разом вийшла на публіку, коли вони вирушили до Єгипту, щоб відвідати зірковий показ чоловічого одягу Dior у Гізі.

Раніше Паттінсон мав гучні романи з колегою по фільму "Сутінки" Крістен Стюарт і співачкою FKA Twigs.

Тим часом Вотергаус два роки була у стосунках із Бредлі Купером і недовго зустрічалася з Джеймсом Марсденом.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус на показі Dior Фото: Getty Images

Також Фокус писав про розповіді Сьюкі Вотергаус про романтичні стосунки з відомим актором.