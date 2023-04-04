Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус были замечены на свидании в Нью-Йорке (фото)

Звезда фильма "Сумерки" и английская модель встречаются с 2018 года, однако долгое время не афишировали свои отношения.

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36-летний британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус были замечены папарацци на свидании. Звездная пара шла рука об руку на романтическую прогулку по Нью-Йорку. Об этом пишет Daily Mail.

Актер, который недавно подписался на роль серийного убийцы в мрачной комедии "Средний рост, среднее телосложение", вышел в свет в темных джинсах, синей толстовке с капюшоном и куртке оливкового цвета. Свой образ Паттинсон дополнил бордовой кепкой и темными солнцезащитными очками, а чуть ниже его подбородка висела голубая медицинская маска.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

31-летняя модель продемонстрировала свои подтянутые ноги в паре прозрачных черных брюк и длинной фиолетовой толстовке. На плечи девушка накинула объемное черное пальто, а на шею повязала черно-серый шарф. Сьюки дополнила свой образ кепкой и солнцезащитными очками.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

В декабре 2022 года звездная пара впервые официально вместе вышла на публику, когда они отправились в Египет, чтобы посетить звездный показ мужской одежды Dior в Гизе.

Ранее у Паттинсона были громкие романы с коллегой по фильму "Сумерки" Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs.

Тем временем Уотерхаус два года была в отношениях с Брэдли Купером и недолго встречалась с Джеймсом Марсденом.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус на показе Dior Фото: Getty Images

Также Фокус писал о рассказах Сьюки Уотерхаус о романтических отношениях с известным актером.