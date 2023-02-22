Девушка Роберта Паттинсона рассказала об отношениях с актером

Звезда сериала "Сумерки" и английская модель встречаются с 2018 года.

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31-летняя английская модель Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с актером Робертом Паттинсоном. Об этом пишет The Times.

По словам звезды подиумов и певицы, ее вполне удовлетворяют отношения с Паттинсоном, о которых известно с 2018 года. Практически все время они проводятся вместе.

"Я в шоке, что настолько счастлива с кем-нибудь в течение пяти лет. На днях у меня было два выходных. Я не сомневалась, что проведу их с ним", — признается Сьюки Уотерхаус.

[ + – ] Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон Фото: Getty Images

Также певица рассказала о том, что надеется на помощь возлюбленного в построении ее карьеры. В частности, она просит актера присутствовать на ее прослушиваниях.

В частности, английская модель вспомнила свой роман с актером Брэдли Купером, не называя конкретных имен. Об отношениях звездной пары было известно с 2013 по 2015 годы. Впрочем, они болезненно закончились для Уотерхаус. Купер стал встречаться с Ириной Шейк, с которой впоследствии они стали родителями дочери Леи.

[ + – ] Роберт Паттинсон Фото: Dior

Об отношениях Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус стало известно еще в июле 2018 года, когда их заметили за поцелуями. Однако звезды пытались держать личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов, практически не выходя вместе на публику.

Напомним, Роберт Паттинсон признался, какие диеты навредили его здоровью.

Также Фокус писал о первом официальном выходе Роберта Паттинсона и его возлюбленной на публику.