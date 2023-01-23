Роберт Паттинсон рассказал о диетах, которые чуть не привели к расстройствам пищевого поведения

Звезда "Сумерек" перепробовал много разных средств для похудения.

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С требовательными критериями для участия в кино сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Актер Роберт Паттинсон не стал исключением. Об этом он рассказал изданию Evening Standard Magazine.

36-летняя звезда кино признался, что и сам перепробовал большое количество диет для того, чтобы поддерживать себя в форме. Паттинсон рассказал, что всегда чувствовал конкуренцию с другими мужчинами в шоу-бизнесе и имел много конкурентов, поэтому истощал свой организм разными программами и методами.

"Однажды я две недели не ел ничего, кроме картофеля, как детокс. Только отварной картофель и гималайская розовая соль. Судя по всему, это очищение… вы наверняка похудеете. И я пытался сделать кето один раз. Я подумал: "О, есть диета, при которой вы постоянно едите колбасные изделия и сыр?". Но я не понимал, что пиво нельзя, потому что оно полностью противоречит целям", — поделился Паттинсон.

[ + – ] Роберт Паттинсон Фото: Dior

Также звезда "Сумерек" и "Бэтмена" рассказал, что иногда чувствовал себя неловко, потому что его рассматривали только как секс-символа. В какой-то момент актер понял, что оказался на грани и почти получил расстройство пищевого поведения.

"Очень легко попасть в зависимость, даже если просто считаешь калории, но и это вызывает сильное привыкание. Ты не до конца осознаешь, насколько это коварный процесс, пока не станет слишком поздно", — поделился Роберт.

Также Фокус писал, что британский актер Роберт Паттинсон появился в необычном образе на шоу в Париже.