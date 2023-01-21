В юбке вместо штанов: Роберт Паттинсон пришел на показ Dior в нестандартном образе (фото)

36-летний британский актер и звезда "Бэтмена" появился в необычном образе на шоу в Париже. В этом месяце во многих городах стартовали Недели мужской моды.

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На шоу в Париже Модный дом Dior презентовал свою новую коллекцию. В числе приглашенных гостей был и 36-летний британский актер Роберт Паттинсон. Об этом пишет Daily Mail.

Для светского мероприятия звезда "Сумерек" и "Бэтмена" выбрал весьма нестандартный наряд, который отличался от его прежних луков для красных дорожек и премьер. На актере была серая юбка из твидовой ткани чуть ниже колен, которую он сочетал с коричневой шубой из искусственного меха.

Свой эффектный образ знаменитость завершил черными высокими гольфами и сапогами. Все вещи на нем были, конечно же, от Dior.

Кстати, юбки, как у Паттинсона, были представлены брендом на показе в коллекции осень-зима 2023-2024, который он посетил.

Кроме того на Неделе моды в Париже в нестандартном образе появился актер Люсьен Лависконт. Звезда сериала "Эмили в Париже" посетила показ мужской одежды Louis Vuitton осень 2023 года в нежно-голубой плиссированной юбке, надетой поверх широких брюк. Для завершения образа Лависконт выбрал свитер с мультяшным принтом от Louis Vuitton.

Ранее Фокус писал, что летом 2022 года 58-летний Брэд Питт устроил целое шоу из своего появления на премьере фильма "Быстрее пули" в Берлине. Актер вышел на красную дорожку в льняном костюме, который состоял из пиджака и юбки.