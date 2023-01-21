У спідниці замість штанів: Роберт Паттінсон прийшов на показ Dior у нестандартному образі (фото)

36-річний британський актор та зірка "Бетмена" з'явився у незвичайному образі на шоу в Парижі. Цього місяця у багатьох містах стартували Тижні чоловічої моди.

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На шоу у Парижі модний дім Dior презентував свою нову колекцію. Серед запрошених гостей був 36-річний британський актор Роберт Паттінсон. Про це пише Daily Mail.

Для світського заходу зірка "Сутінків" і "Бетмена" вибрала дуже нестандартне вбрання, яке відрізнялося від його колишніх луків для червоних доріжок і прем'єр. На акторі була сіра спідниця з твідової тканини трохи нижче колін, яку він поєднував із коричневою шубою зі штучного хутра.

Свій ефектний образ знаменитість завершив чорними високими гольфами та чоботями. Всі речі на ньому були, звичайно, від Dior.

До речі, спідниці представив бренд на показі в колекції осінь-зима 2023-2024, який він відвідав.

Крім того, на Тижні моди в Парижі в нестандартному образі з'явився актор Люсьєн Лавісконт. Зірка серіалу "Емілі в Парижі" відвідала показ чоловічого одягу Louis Vuitton осінь 2023 року у ніжно-блакитній спідниці, що одягнула поверх широких штанів. Для завершення образу Лавісконт вибрав светр із мультяшним принтом від Louis Vuitton.

Раніше Фокус писав, що влітку 2022 року 58-річний Бред Пітт влаштував ціле шоу зі своєї появи на прем'єрі фільму "Швидше за кулю" в Берліні. Актор вийшов на червону доріжку у лляному костюмі, що складався з піджака та спідниці.