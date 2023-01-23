Роберт Паттінсон розповів про дієти, які мало не призвели до розладів харчової поведінки

Зірка "Сутінків" перепробував багато різних засобів для схуднення.

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З вимогливими критеріями участі у кіно зіштовхуються не тільки жінки, а й чоловіки. Актор Роберт Паттінсон не став винятком. Про це він розповів виданню Evening Standard Magazine.

36-річна зірка кіно зізнався, що й сам перепробував багато дієт для того, щоб підтримувати себе у формі. Паттінсон розповів, що завжди відчував конкуренцію з іншими чоловіками у шоу-бізнесі та мав багато конкурентів, тому виснажував свій організм різними програмами та методами.

"Якось я два тижні не їв нічого, крім картоплі, як детокс. Тільки відварена картопля і гімалайська рожева сіль. Судячи з усього, це очищення… ви напевне схуднете. І я намагався зробити кето один раз. Я подумав: "О, є дієта, коли ви постійно їсте ковбасні вироби та сир?". Але я не розумів, що пиво не можна, тому що воно повністю суперечить цілям", — поділився Паттінсон.

[ + – ] Роберт Паттінсон Фото: Dior

Також зірка "Сутінків" та "Бетмена" розповів, що іноді почувався незручно, бо його розглядали лише як секс-символ. Якоїсь миті актор зрозумів, що опинився на межі й майже отримав розлад харчової поведінки.

"Дуже легко потрапити у залежність, навіть якщо просто вважаєш калорії, але і це викликає сильне звикання. Ти не до кінця усвідомлюєш, наскільки це підступний процес, поки не стане надто пізно", — поділився Роберт.

Також Фокус писав, що британський актор Роберт Паттінсон з'явився у незвичайному образі на шоу у Парижі.