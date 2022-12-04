Роберт Паттинсон впервые официально вышел на публику со своей девушкой (фото)

Пара посетила fashion-событие в египетском городе.

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36-летний английский актер Роберт Паттинсон впервые официально вышел в свет со своей девушкой. Об этом пишет Е! Online.

Звезда картины "Сумерки" и модель Сьюки Уотерхаус посетили показ мужской коллекции Dior в Гизе, Египет. На публику Паттинсон вышел в кремовом брючном костюме Dior с коричневой водолазкой.

Тем временем возлюбленная английского актера продемонстрировала фиолетовое платье с прозрачными рукавами. Волосы модели были распущены, а на лице визажисты сделали яркий вечерний макияж с акцентом на губы.

Влюбленные позировали фотографам, улыбаясь и показывая теплые чувства друг к другу на публике.

[ + – ] Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Это первый официальный выход Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус. Несмотря на то, что они встречаются более четырех лет, знаменитостей "ловили" только папарацци во время свиданий.

[ + – ] Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Об отношениях актера и модели стало известно еще в июле 2018 года, когда их заметили за поцелуями. Однако они пытались держать личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов.

Напомним, Роберт Паттинсон позировал для рекламного кампейна Dior.

Также Фокус писал об идеальных парных аутфитах для свидания от Роберта Паттинсона и его возлюбленной.