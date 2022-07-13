Роберт Паттинсон и его девушка продемонстрировали комфортные образы для свидания (фото)

Пара не часто вместе выходит на публику.

36-летний английский актер Робертс Паттинсон вышел в свет со своей девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду фильма "Сумерки" заметили на улицах Нью-Йорка. Избранница актера, английская модель Сьюки Уотерхаус выбрала для романтической прогулки total black образ — черную футболку с белой надписью и свободные брюки. В качестве аксессуара к своему луку девушка Паттинсона добавила черные очки.

Тем временем сам "Бэтмен" надел темно-синюю футболку, серые шорты и кепку бордового оттенка. Не забыл 36-летний актер и о защитной маске.

Такие образы станут комфортными и стильными для прогулки прохладным летом.

[ + – ] Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус в Нью-Йорке

О романе актера и модели стало известно в 2018 году, когда папарацци "поймали" влюбленных за поцелуями. Однако Паттинсон и Уотерхаус пытаются держать свою личную жизнь подальше от камер и вопросов журналистов. 30-летняя Сьюки не только занимается моделингом, она также пробует себя в роли актрисы и поет.

Напомним, Робертс Паттинсон отпраздновал свой 36-й день рождения в компании друзей и возлюбленной.

Также Фокус писал о том, как Роберт Паттинсон выглядел 20 лет назад, когда начинал свою актерскую карьеру.