В Сети обсуждают, как Роберт Паттинсон выглядел 20 лет назад (фото)

Причиной пристального внимания стала премьера нового фильма.

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35-летний английский актер Роберт Паттинсон, звезда "Сумерок", недавно появился на экранах в роли нового супергероя Бэтмена. В Сети активно обсуждают его снимки из юности.

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[ + – ] Роберт Паттинсон в юности

В частности, в Интернете распространяется анкета актера, которую тот заполнил в 15 лет. К ней Паттинсон подкрепил свою фотографию и написал несколько слов. В частности, Роберт отметил, что он Телец по знаку зодиака, любит диджеить. А фразу для знакомства посоветовал такую: "Ты веришь в любовь с первого взгляда или мне пройтись еще раз?".

[ + – ] Анкета 15-летнего Роберта Паттинсона. Фото: Twitter

Напомним, Роберт Паттинсон заставил плакать свою девушку, когда они смотрели один из его фильмов. А перед этим папарацци поймали влюбленную пару при выходе на публику. Как известно, 35-летний актер встречается с 30-летней моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус.

Также Фокус писал об одном из самых громких скандалов на съемочной площадке фильма "Бэтмен". В феврале 2021 года актрису Зои Кравиц заподозрили в беременности от Роберта Паттинсона, из-за чего съемки картины могли сорваться.