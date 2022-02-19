Роберт Паттинсон заставил плакать свою девушку

Сьюки Уотерхаус умилилась от прекрасной игры своего возлюбленного.

Накануне 35-летний британский актер Роберт Паттинсон пришел на шоу Джимми Киммела и рассказал об особенностях съемок нового фильма "Бэтмен", который должен выйти на экраны весной 2022 и где он сыграл главную роль. Об этом пишет People.

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В частности, Роберт Паттинсон рассказал о том, что его новая роль главного супергероя довела его девушку, 30-летнюю английскую актрису и модель Элис Сьюки Уотерхаус до слез. "Она обычно не смотрит такие фильмы. Но в этот раз она действительно была очень увлечена просмотром. А потом она начала плакать", — признался "супергерой".

[ + – ] Официальный трейлер фильма "Бэтмен", который должен выйти на экраны в 2022 году

Отметим, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе почти четыре года. А впервые о романе между ними начали ходить слухи в 2018 году, когда в Сеть попали кадры, на которых влюбленные целовались. Недавно пару, которая редко выходит в свет вместе, поймали папарацци.

[ + – ] Девушка Роберта Паттинсона

Ранее Фокус писал о том, кто сыграет Бэтмена после выхода фильма с Робертом Паттинсоном в главной роли. И этого актера фанаты фильмов о супергерое уже хорошо знают.

Напомним, во время съемок нового "Бэтмена" на съемочной площадке разгорелся скандал на фоне слухов о беременности Зои Кравиц от Роберта Паттинсона.