Роберт Паттинсон вышел в свет со своей девушкой (фото)

Пара вместе состоит в романтических отношениях почти четыре года.

35-летний британский актер Роберт Паттинсон посетил вечеринку в центре Западного Голливуда со своей девушкой, 30-летней моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. Об этом пишет Daily Mail.

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Пару поймали папарацци у комплекса бунгало San Vicente. Это была вечеринка в одном из закрытых клубов Голливуда.

[ + – ] Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус в Западном Голливуде

На 35-летнем актере была надета белая базовая футболка, чёрный бомбер и кэжуал-брюки. А его возлюбленная выбрала для выхода в свет total black образ – топ, брюки, куртку и ботинки на шнуровке. Волосы Сьюки были распущены.

Отметим, что пара вместе почти четыре года. Впервые об отношениях между ними начали ходить слухи в 2018 году, когда в Сеть попали кадры, на которых Роберт и Сьюки целовались.

[ + – ] Девушка Роберта Паттинсона

Напомним, что ранее звезда фильма "Сумерки" встречался со своей коллегой со съемочной площадки Кристен Стюарт, однако впоследствии она изменила ему с известным режиссером. А сейчас 31-летняя Кристен активно готовится к свадьбе со своей девушкой, сценаристкой Дилан Майер.

Ранее Фокус писал о скандале на съемочной площадке фильма "Бэтмен" в начале 2021 года: актрису Зои Кравитц заподозрили в беременности от Роберта Паттинсона, из-за чего могли сорваться съемки долгожданного продолжения киносаги о жизни самого известного супергероя.