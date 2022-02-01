Роберт Паттинсон вышел в свет со своей девушкой (фото)
Пара вместе состоит в романтических отношениях почти четыре года.
35-летний британский актер Роберт Паттинсон посетил вечеринку в центре Западного Голливуда со своей девушкой, 30-летней моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. Об этом пишет Daily Mail.
Пару поймали папарацци у комплекса бунгало San Vicente. Это была вечеринка в одном из закрытых клубов Голливуда.
На 35-летнем актере была надета белая базовая футболка, чёрный бомбер и кэжуал-брюки. А его возлюбленная выбрала для выхода в свет total black образ – топ, брюки, куртку и ботинки на шнуровке. Волосы Сьюки были распущены.
Отметим, что пара вместе почти четыре года. Впервые об отношениях между ними начали ходить слухи в 2018 году, когда в Сеть попали кадры, на которых Роберт и Сьюки целовались.
Напомним, что ранее звезда фильма "Сумерки" встречался со своей коллегой со съемочной площадки Кристен Стюарт, однако впоследствии она изменила ему с известным режиссером. А сейчас 31-летняя Кристен активно готовится к свадьбе со своей девушкой, сценаристкой Дилан Майер.
Ранее Фокус писал о скандале на съемочной площадке фильма "Бэтмен" в начале 2021 года: актрису Зои Кравитц заподозрили в беременности от Роберта Паттинсона, из-за чего могли сорваться съемки долгожданного продолжения киносаги о жизни самого известного супергероя.