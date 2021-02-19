Скандал на съемках "Бэтмена": Зои Кравиц заподозрили в беременности от Роберта Паттинсона

По информации источника, режиссер картины очень зол на исполнителя главной роли.

На съемочной площадке фильма "Бэтмен", режиссером которого стал Мэтт Ривз, бушуют страсти, передает таблоид Сosmic Вook News.

В сети упорно ходят слухи о том, что 32-летняя актриса Зои Кравиц, которая играет роль Женщины-кошки, беременна от партнера по съемочной площадке Роберта Паттинсона, исполнителя роли Бэтмена.

Очередной повод для них подбросил анонимный пользователь, опубликовавший на сайте 4Chan информацию о страстях, которые бушуют на площадке.

По словам автора, якобы работающего на съемках «Бэтмена», недавно Паттинсона и Кравиц застукали в «бэтмобиле» во время занятия сексом, причем режиссер прервал это занятие, устроив скандал. Вскоре Зои сдала тест на беременность и он, по утверждению инсайдера, оказался положительным. Теперь съемки фильма под угрозой срыва из-за беременности главной героини, задействованные в фильме подозревают, что это ребенок Паттинсона, а Ривз – вне себя от злости.

"С октября Роберт и Зои начали тайно встречаться, мы знаем об этом, поскольку видели их вместе после работы. Но недавно она развелась с мужем. Мне просто противен их поступок: и ее, и Паттинсона. Все, что я знаю, это то, что Ривз в такой ярости, что может не сделать вторую и третьи части "Бэтмена", как планировал, и передать руководство процессом кому-то другому. Он буквально сказал Паттинсону: "Ты самый титулованный нарциссический актер, с которым я когда-либо работал, ты возвращаешься к работе, мы заканчиваем съемки в марте, и тогда мы закончили». Я больше не хочу работать с тобой после этого фильма». Он даже сказал, что отказывается делать пересъемки, если они понадобятся. Я не знаю, что они собираются делать, но они стараются держать эту ситуацию под контролем, прежде чем СМИ сделают ее официальной", – пишет источник.

На данный момент Ривз подтвердил, что проблемы на съемочной площадке есть. Однако они произошли из-за того, что Паттинсон во время съемок якобы сфальсифицировал тест на коронавирус. Съемки пришлось остановить на некоторое время, однако затем они возобновились. Кроме того, сам актер сильно недоволен контролем со стороны режиссера и уже был готов бросить работу над ролью.

Первая часть трилогии "Бэтмен" с Паттинсоном в главной роли должна выйти на экраны 4 марта 2022 года.

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По сюжету Бэтмен будет расследовать странные смерти. Чтобы докопаться до истины, ему придется углубиться в темный мир Готэма, чтобы найти подсказки и решить тайну, связанную с историей Готэма и его преступниками. Злодеев в картине будет несколько, и каждый из них – подозреваемый.

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Ранее Паттинсон, который снялся в фильме Кристофера Нолана "Довод" признался, что ничего из картины не понял.

"Случалось такое, что месяцами смутно понимал, что происходит, а потом задал вопрос о том, что происходит в сцене и оказалось, что я ее вообще неправильно понял", – пояснил он.