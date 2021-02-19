Скандал на зйомках "Бетмена": Зої Кравітц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона

За інформацією джерела, режисер картини дуже злий на виконавця головної ролі.

На знімальному майданчику фільму "Бетмен", режисером якого став Метт Рівз, вирують пристрасті, передає таблоїд Сosmic Вook News.

У мережі завзято ходять чутки про те, що 32-річна актриса Зої Кравітц, яка грає роль Жінки-кішки, вагітна від партнера по знімальному майданчику Роберта Паттінсона, виконавця ролі Бетмена.

Черговий привід для них підкинув анонімний користувач, який опублікував на сайті 4Chan інформацію про пристрасті, які вирують на майданчику.

За словами автора, який нібито працює на зйомках «Бетмена», нещодавно Паттінсона й Кравітц застукали в «Бетмобілі» під час заняття сексом, причому режисер перервав це заняття, влаштувавши скандал. Незабаром Зої зробила тест на вагітність і він, за твердженням інсайдера, виявився позитивним. Тепер зйомки фільму під загрозою зриву через вагітність головної героїні, задіяні у фільмі підозрюють, що це дитина Паттінсона, а Рівз — у нестямі від злості.

"З жовтня Роберт і Зої почали таємно зустрічатися, ми знаємо про це, оскільки бачили їх разом після роботи. Але нещодавно вона розлучилася з чоловіком. Мені просто огидний їхній вчинок: і її, і Паттінсона. Все, що я знаю, це те, що Рівз у такій люті, що може не зняти другу і третю частини "Бетмена", як планував, і передати керівництво над процесом комусь іншому. Він буквально сказав Паттінсону: "Ти найтитулованіший нарцистичний актор, з яким я коли-небудь працював, ти повертаєшся до роботи, ми закінчуємо зйомки в березні, і тоді ми закінчили». Я більше не хочу працювати з тобою після цього фільму». Він навіть сказав, що відмовляється повторно перезнімати, якщо знадобиться. Я не знаю, що вони збираються робити, але вони намагаються тримати цю ситуацію під контролем, перш ніж ЗМІ зроблять її офіційною", — пише джерело.

Наразі Рівз підтвердив, що проблеми на знімальному майданчику є. Однак вони відбулися через те, що Паттінсон під час зйомок нібито сфальсифікував тест на коронавірус. Зйомки довелося зупинити на деякий час, проте потім вони відновилися. Крім того, власне актор сильно незадоволений контролем із боку режисера та вже був готовий кинути роботу над роллю.

Перша частина трилогії "Бетмен" із Паттінсоном у головній ролі повинна вийти на екрани 4 березня 2022 року.

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За сюжетом Бетмен розслідуватиме дивні смерті. Щоб дізнатися істину, йому доведеться заглибитися в темний світ Готема, щоб знайти підказки і вирішити таємницю, пов'язану з історією Готема та його злочинцями. Лиходіїв у картині буде кілька, і кожен із них — підозрюваний.

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Раніше Паттінсон, який знявся у фільмі Крістофера Нолана "Аргумент" зізнався, що нічого з картини не зрозумів.

"Траплялося таке, що місяцями смутно розумів, що відбувається, а потім поставив питання про те, що відбувається в сцені і виявилося, що я її взагалі неправильно зрозумів", — пояснив він.