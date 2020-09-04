Бэтмен захворал: у Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус

Британский актер Роберт Паттинсон подхватил COVID-19, но съемки нового фильма о Бэтмене, где он исполняет главную роль, из-за этого не останавливают. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что актер явился на съемочную площадку с высокой температурой, медик отправил его домой с указанием пройти тест. Тот оказался положительным. Результаты Роберт получил 3 сентября.

Остановка съемок может стоить продюсерам более шести миллионов долларов, так что сейчас они продолжаются круглосуточно, несмотря на отсутствие ведущего актера. Также домой отправили всех, кто контактировал с Паттинсоном.

Премьера нового фильма про Бэтмена должна состояться в октябре 2021 года. Режиссером перезапуска франшизы стал Мэтт Ривз. В марте съемки уже откладывали из-за пандемии коронавируса, так что еще одной паузы фильм может не пережить, хоть уже сейчас в Warner Bros. не исключают, что премьеру могут отложить.

34-летний Патинссон будет отсутствовать минимум две недели. Любого из 130 членов команды, которые не имели прямого контакта с Паттинсоном, просят вернуться к работе, а подготовленные декорации переносятся из студии G Ливсдене, Хартфордшир, в другое помещение.

"Съемки включают в себя сцены с дублером. Цель состоит в том, чтобы сделать как можно больше до возвращения Роберта, и есть надежда, что никто из других участников не заразится", – отмечают источники.

Поскольку Паттинсон молод и не имеет хронических заболеваний, ожидается, что он полностью выздоровеет и вскоре вернется к съемкам.