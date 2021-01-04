Актриса Зои Кравиц разводится с мужем через 18 месяцев после свадьбы

Ее муж Карл Глусман уже отписался от нее в соцсетях и удалил все совместные снимки

Актриса, певица и дочь известного рокера Ленни Кравица сообщила, что подала на развод со своим мужем актером Карлом Глусманом всего после 18 месяцев в браке. Об этом пишет Daily Mail.

Причина развода неизвестна, 32-летняя звезда сериала "Маленькая большая ложь" о ней ничего не сообщила, но, судя по всему, произошел серьезный разлад.

Ее пока еще муж отписался от нее в соцсетях и поудалял все совместные снимки, в том числе и фото со свадьбы.

А Зои постит загадочные мемы, подписи на которых гласят, что она избавляется от "людей, вещей и мест, что больше не служат ее благу".

Оказалось, что Зои подала на развод еще 23 декабря. А последний раз, когда она упоминала своего мужа, стала годовщина их свадьбы 29 июня. Тогда актриса запостила снимок с их свадебной церемонии.

[ + – ] Свадьба Зои Кравиц и Карла Глусмана/Все фото: Instagram zoeisabellakravitz

В субботу вечером появилась новость о том, что Зои Кравиц подала на развод с мужем Карлом Глусманом 23 декабря после 18 месяцев брака.

Пара познакомилась еще в 2016 году, причем позже Зои рассказывала, что просто искала парня для секса, когда их общий с Карлом друг привел его на вечеринку. Они тайно обручились через два года, а еще через год устроили роскошную свадебную церемонию в трехэтажном парижском особняке ее отца, рокера Ленни Кравица. На вечеринке присутствовали мать Зои, Лиза Боне, ее муж – Джейсон Момоа, актеры Дензел Вашингтон и Эдди Редмейн, а также коллеги Зои по сериалу "Маленькая большая ложь".